Üye Girişi
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı yakalandı

09.02.2022 09:28
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı yakalandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kız kardeşi Aysel (41) ile eniştesi İbrahim Yaşar'ı (46) silahla öldüren İ.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekip, İ.D'yi kırsal Yaylak Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Cinayet zanlısı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kırsal Bakacak Mahallesi'ndeki arazi anlaşmazlığı tartışması kavgaya dönüşmüş, İ.D, kız kardeşi ve eniştesini silahla öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı.

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, İbrahim Yaşar, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:11 Survivor All Star'da heyecan dorukta. 20.bölümde Acun Ilıcalı, kavga eden Yunus Emre'ye resti çekiyor
09:10 Mersin'in TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı!
09:07 Elektrik faturalarını düşürmek için masadaki 3 formül! Hangisi hayata geçecek?
08:53 Berfu Yenenler isyan etti: Elektrik içmişiz bu ay herhalde
08:47 Naci Görür yine uyardı: İstanbul depreminde Avrupa yakası daha fazla tahrip olacak
03:58 Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor
06:18 Şanlıurfa valisinden silahsızlanma çağrısı: Arazi kavgalarının önüne geçmek için çalışma başlattık
08:07 Durdurulan feribot seferleri yeniden başlatılıyor! Yunan adalarına ulaşım yeniden sağlanıyor
08:41 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sümela'daki müziğe danslarla eşlik edildiği için soruşturma başlattı
08:18 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 09:34:01. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement