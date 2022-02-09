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Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

09.02.2022 15:31
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kız kardeşi Aysel (41) ile eniştesi İbrahim Yaşar'ı (46) silahla öldüren İ.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekip, İ.D'yi kırsal Yaylak Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Cinayet zanlısı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırsal Bakacak Mahallesi'ndeki arazi anlaşmazlığı tartışması kavgaya dönüşmüş, İ.D, kız kardeşi ve eniştesini silahla öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı.

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İl Jandarma Komutanlığı, İbrahim Yaşar, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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