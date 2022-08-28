Şanlıurfa'da kuzenlerin 'arazi' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kuzenlerin 'arazi' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

28.08.2022 12:52
Şanlıurfa'da kuzenlerin 'arazi' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA'da, arazi anlaşmazlığından husumetli amca çocuklarının silahlı kavgasında Hasan Hurma (22) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, arazi anlaşmazlığından husumetli amca çocuklarının silahlı kavgasında Hasan Hurma (22) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, Bozova'ya bağlı Çakmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan amca çocuklarının tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Hasan Hurma, Adnan Hurma (35), Muzaffer Hurma (55), Safiye Hurma (55) ve Mustafa Hurma, ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Hurma, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kuzenlerin 'arazi' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kuzenlerin 'arazi' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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