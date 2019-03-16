Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 1'i Ağır 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 1'i Ağır 3 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki aşirete mensup üyeleri arasında kavga çıktı.

Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 1'i Ağır 3 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki aşirete mensup üyeleri arasında kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre daha önceden arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan iki aşirete mensup üyeler Viranşehir ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde karşılaştı. Yaşanan tartışma sonrası aşiret üyeleri birbirine silah, taş ve sopalarla saldırdı. Özel hareket polislerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede zırhlı araçlar da devriye gezdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, 1'i ağır 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

2 kişinin gözaltına alındığı kavga sonrası polis bölgede inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:40 Kaynak: İHA

kavga, Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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