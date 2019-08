Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arısında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arısında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kavga, Halfeti ilçesine bağlı Bozyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan Ali G., Elif G., Hatun B., Sait B., Hasan B., Müslüm C., Cengiz C., Fikriye Y. ve Müslüm C., 112 acil servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Elif G., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından güvenlik güçleri hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba boğuldu

Bursa'da yüzde 92 engeli bulunan gaziye, ayaklarını uzattığı için dayak attılar

Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü

Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu