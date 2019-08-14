Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

47 dakika önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arısında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arısında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Halfeti ilçesine bağlı Bozyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan Ali G., Elif G., Hatun B., Sait B., Hasan B., Müslüm C., Cengiz C., Fikriye Y. ve Müslüm C., 112 acil servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Elif G., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından güvenlik güçleri hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba boğuldu
Bursa'da yüzde 92 engeli bulunan gaziye, ayaklarını uzattığı için dayak attılar Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 00:15:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]