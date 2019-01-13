Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 15 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 15 yaralı Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 15 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'da arazi kavgası: 15 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 15 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye
ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırsal Kanatlı Mahallesi'nde Kubat
ve Bugenç ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Harran Üniversitesi
Tıp Fakültesi ve Viranşehir Devlet Hastanesi
ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma
, kırsal mahallede olayın daha da büyümemesi için güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karıştığı iddiasıyla 8 kişi, gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:23 Kaynak: İHA
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