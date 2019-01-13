Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 15 Yaralı

Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 15 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 15 yaralı Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 15 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 15 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 15 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırsal Kanatlı Mahallesi'nde Kubat ve Bugenç ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Viranşehir Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kırsal mahallede olayın daha da büyümemesi için güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karıştığı iddiasıyla 8 kişi, gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:23 Kaynak: İHA

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