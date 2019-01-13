Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Arazi Kavgası

Şanlıurfa'da Arazi Kavgası

43 dakika önce

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Arazi Kavgası, System.String[]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Kırsal Kanatlı Mahallesi'nde Kubat ve Bugenç ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen, silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri, kavgaya karıştığı iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:56 Kaynak: AA

Kubat, Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
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