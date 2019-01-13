Şanlıurfa'da Arazi Kavgası
43 dakika önce
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Haliliye
ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Kırsal Kanatlı Mahallesi'nde Kubat
ve Bugenç ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen, silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Harran Üniversitesi
Tıp Fakültesi ve Viranşehir Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri, kavgaya karıştığı iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma
ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:56 Kaynak: AA
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