Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 5 Yaralı, 3 Gözaltı (3)

Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 5 Yaralı, 3 Gözaltı (3)

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki farklı aşirete mensup kişiler arasında çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 5 Yaralı, 3 Gözaltı (3), System.String[]
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki farklı aşirete mensup kişiler arasında çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı. Kavgayı haber alıp olay yerine gelen tarafların yakınlarını havaya ateş açarak dağıtan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Dodukan ve Beğara aşiretlerine mensup kişiler caddede karşılaşınca, tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kısa sürede sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra kavgaya karışan tarafların yakınları da geldi. Taraflar 'dağılın' uyarısını dinlemeyince polis biber gazı kullandı, havaya ateş açtı. Ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga sırasında bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görülürken, polis, olayların daha fazla büyümemesi için ilçede güvenlik önlemi aldı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:02 Kaynak: DHA

Viranşehir, Polis, Şanlıurfa, Güncel
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