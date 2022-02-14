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Şanlıurfa'da arazi kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da arazi kavgasında 1 kişi öldü

14.02.2022 18:36
Şanlıurfa'da arazi kavgasında 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Büyük Ağacı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda silahla yaralanan Osman Toraman, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından mahalle ve hastanede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da arazi kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da arazi kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika
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