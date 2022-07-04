Şanlıurfa'da arazi sulama tartışması kanlı bitti! Kuzenini tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da arazi sulama tartışması kanlı bitti! Kuzenini tabancayla vurarak öldürdü

04.07.2022 15:28
Şanlıurfa'da arazi sulama tartışması kanlı bitti! Kuzenini tabancayla vurarak öldürdü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Abdullah Rammi isimli bir kişi, arazi sulaması sırasında tartıştığı kuzeni Zido Muhammed Ali'yi tabanca ile vurarak öldürdü.

Dün akşam saatlerinde Kepezli Mahallesi'nde aynı kuyudan bahçe sulayan Suriye uyruklu Abdullah Rammi ile amcasının oğlu Zido Muhammed Ali arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Abdullah Rammi, yanındaki tabanca ile kuzenini vurdu.

Hortumu paylaşamadılar! Arazi sulama kavgasında kuzenini öldürdü

AĞABEY VE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zido Muhammed Ali, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zido Muhammed Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali'nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Abdullah Rammi ile kardeşi Ahmet Rammi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hortumu paylaşamadılar! Arazi sulama kavgasında kuzenini öldürdü
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... SULAMA SIRASI KAVGASINDA KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ Son dakika haberleri... SULAMA SIRASI KAVGASINDA KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ Nizar Kabbani Nişanı, yazar Peren Birsaygılı Mut'a takdim edildi Nizar Kabbani Nişanı, yazar Peren Birsaygılı Mut'a takdim edildi
Kaynak: DHA

Muhammed Ali, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da arazi sulama tartışması kanlı bitti! Kuzenini tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
15:28 Şanlıurfa'da arazi sulama tartışması kanlı bitti! Kuzenini tabancayla vurarak öldürdü
15:24 Eski patrona şaşırtan tuzak; hamile eşini yanına alan adam her gün boş valizle gelip 200 bin liralık kıyafet çaldı
15:19 Fenerbahçe kampında futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına Kim Min-jae'den "Hayır" yanıtı! O anlar gündem oldu
15:15 Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren Tuba Büyüküstün estetikli halde görüntülendi
15:05 Yerbilimci uzman kötü haberi verdi: Dünyanın ortasındaki çekirdekte incelme var
14:55 Yürek yakan haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü
14:52 Beşiktaş'a imzayı atan Weghorst bugün İstanbul'a geliyor!
14:42 Sigaraya bir zam daha geldi: PM ve BAT grubunun sigaraları 2 TL daha zamlandı
14:34 Bakan Nebati açıkladı: Küresel emtia fiyatlarındaki artışlar, haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 15:46:21. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da arazi sulama tartışması kanlı bitti! Kuzenini tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement