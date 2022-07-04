Zido Muhammed Ali, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zido Muhammed Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali'nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Abdullah Rammi ile kardeşi Ahmet Rammi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde Kepezli Mahallesi'nde aynı kuyudan bahçe sulayan Suriye uyruklu Abdullah Rammi ile amcasının oğlu Zido Muhammed Ali arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Abdullah Rammi, yanındaki tabanca ile kuzenini vurdu.

Kaynak: DHA

Muhammed Ali, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da arazi sulama tartışması kanlı bitti! Kuzenini tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

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