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İstasyona giden Aljalil, arızayı kontrol ederken tırın yükleme ve boşaltma rampası üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Alabd Aljalil'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Aljalil'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu 'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Konuklu Mahallesi, Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tamir ettiği tırın yükleme rampasının altında kalan tamirci feci şekilde can verdi - Son Dakika

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