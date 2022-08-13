Tamir ettiği tırın yükleme rampasının altında kalan tamirci feci şekilde can verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Tamir ettiği tırın yükleme rampasının altında kalan tamirci feci şekilde can verdi

13.08.2022 16:21

Şanlıurfa'da tamir etmeye çalıştığı tırın yükleme rampası altında kalan Suriye uyruklu Alabd Aljalil yaşamını yitirdi.

Bugün sabah saatlerinde Konuklu Mahallesi yakınlarında iş makinesi sevkiyatında kullanılan tır arıza yapınca sürücü aracı akaryakıt istasyonuna park edip, tamir için Suriye uyruklu Alabd Aljalil'e haber verdi.

RAMPA ÜZERİNE DÜŞTÜ

İstasyona giden Aljalil, arızayı kontrol ederken tırın yükleme ve boşaltma rampası üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Alabd Aljalil'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Aljalil'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin Esad ile görüşmesini istemeyen Suriyeliler, 'Rejimi devireceğiz' sloganlarıyla yürüdü Türkiye'nin Esad ile görüşmesini istemeyen Suriyeliler, 'Rejimi devireceğiz' sloganlarıyla yürüdü Tırın yükleme rampasının altında kalan işçi öldü Tırın yükleme rampasının altında kalan işçi öldü
Kaynak: DHA

Konuklu Mahallesi, Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tamir ettiği tırın yükleme rampasının altında kalan tamirci feci şekilde can verdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Pelkas, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor
16:03 Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai, West Ham United yolunda
15:40 Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu
15:37 Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'tan "Western" temalı parti
15:33 Tansu Çiller hakkında "seçime kısa bir süre kala parti kuruyor" söylentisi
15:14 Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Willian'dan olay karar! Ölüm tehditleri alan yıldız Vitor Pereira'nın takımından ayrıldı
15:09 Benzinin ardından motorine de zam yolda
15:06 Muğla'yı sarsan olay! Fenalaşan üniversite öğrencisi kalp krizi geçirerek öldü
14:49 İngiliz devi, 35 milyon euro değerindeki Hakan Çalhanoğlu'nu ucuza getirmek istiyor
14:45 İnternet başını yaktı! Küçük çocuk kolonyayı üstüne döküp çakmağı yakınca feci şekilde yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 16:35:08. #1.12#
SON DAKİKA: Tamir ettiği tırın yükleme rampasının altında kalan tamirci feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement