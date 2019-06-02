Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da arpa ekili tarlalarda yangın
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Şanlıurfa'da arpa ekili tarlalarda yangın

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arpa ekili tarlalarda çıkan yangın hasara yol açtı.

Şanlıurfa'da arpa ekili tarlalarda yangın, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arpa ekili tarlalarda çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Yoğunca Mahallesi'ndeki arpa ekili tarlalardan yükselen dumanı gören sahipleri, alevlere müdahale etti.
Mahalle sakinleri, yanan bölgenin etrafını traktörlerle sürerek alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı.
İtfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışmalar sonucu söndürüldü.
Yangında Nesih Şimşek'e ait 50 dönümlük, Kadri Altunyüzük'e ait 25 dönümlük ve Emin Altunyüzük'e ait 50 dönümlük alandaki ekinler kül oldu.
Yangının tarlaların üzerinden geçen elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı öne sürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:19 Kaynak: AA
Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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