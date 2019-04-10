Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Arpa Yüklü Kamyon Devrildi

Şanlıurfa'da Arpa Yüklü Kamyon Devrildi

14 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen kamyondaki arpalar etrafa saçılırken sürücüsü de yaralandı.

Şanlıurfa'da Arpa Yüklü Kamyon Devrildi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen kamyondaki arpalar etrafa saçılırken sürücüsü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 DU 346 plakalı kamyon, iddiaya göre seyir halindeyken şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle kamyondaki arpa etrafa saçılırken sürücü de yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:10 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa
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