Şanlıurfa'da Arpa Yüklü Kamyon Devrildi
14 dakika önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen kamyondaki arpalar etrafa saçılırken sürücüsü de yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:10 Kaynak: İHA
'nın Suruç
ilçesinde devrilen kamyondaki arpalar etrafa saçılırken sürücüsü de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 DU 346 plakalı kamyon, iddiaya göre seyir halindeyken şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle kamyondaki arpa etrafa saçılırken sürücü de yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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