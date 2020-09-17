Şanlıurfa'da asfalt çalışmaları - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü ilçesindeki mahallelerde asfalt çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesine bağlı ekipler, Karaköprü ilçesinin Beyazıt Bulvarı ile Mehmetçik Mahallesi'ndeki 7043. Sokak'ta yeni açılan yollarda ve bozulma meydana gelen bölgelerde asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, merkezde ve kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmaların mevsim şartlarına uygun olarak devam edeceğini kaydetti.