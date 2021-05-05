Şanlıurfa'da asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte kentin birçok noktasında sıcak asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde ve ana caddelerde asfalt serim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşların daha rahat ve konforlu yolculuk yapmaları amacıyla havaların da asfaltlamaya müsait olmasıyla merkez ve ilçelerde adeta asfalt atağı başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, planlanan program dahilinde alt ve üstyapısı tamamlanan ve asfaltı deforme olan yolların asfalt yenileme işlemlerine devam ediyor.

Haliliye sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet Caddesi'nin bulunduğu yol, uçaksavar kavşağından başlanarak eski hal pazarı kavşağına kadar sıcak asfaltla buluşturuldu.

Asfaltı deforme olan Cumhuriyet Caddesi'nin tamamını sıcak asfaltla kaplayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, esnaf ve vatandaşlardan tam not aldı.

Ekipler, kent merkezi ve 13 ilçede ulaşım kalitesinin artması adına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de üzerinde önemle durduğu asfaltlama işlemlerine devam ediyor.