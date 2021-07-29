Şanlıurfa'da aşı yaptıran gençlere verilecek hediyeler için ilk kura çekilişi yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, gençlerin aşı olmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan hediye kampanyasında ilk kura çekimi yapıldı.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa'nın salgın sürecinde çok ciddi sorun yaşamayan illerin başında geldiğini söyledi.

Şanlıurfa'da salgına karşı iyi bir mücadele verildiğini ancak aşılamada istenilen rakamlara ulaşılamadığını belirten Vali Erin, "60 yaş üzeri aşılamada iyi bir başarı ortaya konuldu ve arzuladığımız bir aşı oranına ulaştığımızı ifade edebiliriz. Ancak Şanlıurfa genç nüfusa sahip olan bir il, sadece 18-25 yaş aralığında 500 bin gencimiz var. Bunların bu hastalıktan korunması, hastalığın yayılımının önüne geçilmesi ve daha da önemlisi can kayıplarının azaltılması amacıyla gençlerimizin sorumlu davranacağına inanıyoruz." dedi.

Erin, gençlerde aşı bilinci oluşturmak ve onların aşı olmalarını teşvik etmek amacıyla hediye kampanyasını başlattıklarını ifade etti.

Her hafta bir çekiliş düzenleyeceklerini kaydeden Vali Erin, şöyle devam etti:

"Valiliğimizin, noter huzurunda bundan sonraki haftalarda tekrar edilecek çekilişlerle gençlerimize bir taraftan tablet bilgisayar dağıtımı gerçekleştiriyoruz bir taraftan sağlıklı yaşamın temel unsurlarından olan bisiklet dağıtımı gerçekleştiriyoruz bir taraftan da üniversitede okuyan gençlerimize yönelik burs tedariki gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda tarihi, kültür ve turizm merkezi olan Halfeti'mizde talihlilerimizi bir gün misafir edeceğiz ve tekne turunu da kapsayan bir geziyi gençlerimize hediye edeceğiz. Bu kura çekimlerimiz her hafta perşembe günleri, il olarak yüzde 50 aşılama oranını yakalayana kadar devam edecek. Bunu en kısa sürede gerçekleştirmeyi umuyoruz. Gelişmelere bağlı olarak hem dağıtacağımız hediye miktarını hem de kampanya süresini uzatma yoluna da gidebiliriz."

İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm de kentte son haftalarda hasta sayısında artış yaşandığına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Vali Abdullah Erin ve protokol üyeleri, kura çekilişini gerçekleştirdi.

Yapılan çekilişte 6 bin 424 kişi arasından 5 bisiklet, 5 tablet, 4 Halfeti gezisi ve 2 burs talihlisi belirlendi.

Görevlerinde üstün başarı gösteren 6 sağlık personeline de başarı belgesi verildi.