Üye Girişi
Şanlıurfa'da aşı yaptıran gençlere verilecek hediyeler için ilk kura çekilişi yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da aşı yaptıran gençlere verilecek hediyeler için ilk kura çekilişi yapıldı

29.07.2021 14:08
Şanlıurfa'da aşı yaptıran gençlere verilecek hediyeler için ilk kura çekilişi yapıldı, System.String[]

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, gençlerin aşı olmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan hediye kampanyasında ilk kura çekimi yapıldı.

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, gençlerin aşı olmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan hediye kampanyasında ilk kura çekimi yapıldı.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa'nın salgın sürecinde çok ciddi sorun yaşamayan illerin başında geldiğini söyledi.

Şanlıurfa'da salgına karşı iyi bir mücadele verildiğini ancak aşılamada istenilen rakamlara ulaşılamadığını belirten Vali Erin, "60 yaş üzeri aşılamada iyi bir başarı ortaya konuldu ve arzuladığımız bir aşı oranına ulaştığımızı ifade edebiliriz. Ancak Şanlıurfa genç nüfusa sahip olan bir il, sadece 18-25 yaş aralığında 500 bin gencimiz var. Bunların bu hastalıktan korunması, hastalığın yayılımının önüne geçilmesi ve daha da önemlisi can kayıplarının azaltılması amacıyla gençlerimizin sorumlu davranacağına inanıyoruz." dedi.

Erin, gençlerde aşı bilinci oluşturmak ve onların aşı olmalarını teşvik etmek amacıyla hediye kampanyasını başlattıklarını ifade etti.

Her hafta bir çekiliş düzenleyeceklerini kaydeden Vali Erin, şöyle devam etti:

"Valiliğimizin, noter huzurunda bundan sonraki haftalarda tekrar edilecek çekilişlerle gençlerimize bir taraftan tablet bilgisayar dağıtımı gerçekleştiriyoruz bir taraftan sağlıklı yaşamın temel unsurlarından olan bisiklet dağıtımı gerçekleştiriyoruz bir taraftan da üniversitede okuyan gençlerimize yönelik burs tedariki gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda tarihi, kültür ve turizm merkezi olan Halfeti'mizde talihlilerimizi bir gün misafir edeceğiz ve tekne turunu da kapsayan bir geziyi gençlerimize hediye edeceğiz. Bu kura çekimlerimiz her hafta perşembe günleri, il olarak yüzde 50 aşılama oranını yakalayana kadar devam edecek. Bunu en kısa sürede gerçekleştirmeyi umuyoruz. Gelişmelere bağlı olarak hem dağıtacağımız hediye miktarını hem de kampanya süresini uzatma yoluna da gidebiliriz."

İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm de kentte son haftalarda hasta sayısında artış yaşandığına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Vali Abdullah Erin ve protokol üyeleri, kura çekilişini gerçekleştirdi.

Yapılan çekilişte 6 bin 424 kişi arasından 5 bisiklet, 5 tablet, 4 Halfeti gezisi ve 2 burs talihlisi belirlendi.

Görevlerinde üstün başarı gösteren 6 sağlık personeline de başarı belgesi verildi.

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Bisiklet, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da aşı yaptıran gençlere verilecek hediyeler için ilk kura çekilişi yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu nasıl motivasyon! Olimpiyatlar'da sporcusunu kavgadaymış gibi dövdü 14:05 Bu nasıl motivasyon! Olimpiyatlar'da sporcusunu kavgadaymış gibi dövdü Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor 13:47 Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dijital paralarla ilgili pilot bir çalışma başlatılacak 13:31 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dijital paralarla ilgili pilot bir çalışma başlatılacak
Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı 13:28 Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var 12:10 Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada 11:45 İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı 11:36 TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi 10:40 Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
14:07 Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı
14:04 Bu nasıl motivasyon! Olimpiyatlar'da sporcusunu kavgadaymış gibi dövdü
13:50 Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Cimşit Demir, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
13:47 Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
13:45 Galatasaray bombayı patlattı! Porto ile Chancel Mbemba için görüşmeler başladı
13:33 Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay: Aç olan 'açım' diye bağırmaz, bağıranlar bu işin sömürüsünü yapan insanlardır
13:31 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dijital paralarla ilgili pilot bir çalışma başlatılacak
13:29 Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil
13:27 Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı
13:23 Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama
Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı         
14:07
Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Cimşit Demir, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Cimşit Demir, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi         
13:50
Galatasaray bombayı patlattı! Porto ile Chancel Mbemba için görüşmeler başladı Galatasaray bombayı patlattı! Porto ile Chancel Mbemba için görüşmeler başladı         
13:46
Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil         
13:29
Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama         
13:23
Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi         
11:51
Görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele sürerken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı Görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele sürerken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı         
11:37
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı         
10:14
Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur         
10:03
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi         
09:37
Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu         
09:13
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı         
23:37
Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti         
22:41
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 14:25:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da aşı yaptıran gençlere verilecek hediyeler için ilk kura çekilişi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement