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Aşiret düğününde geline 7 kilo altın takıldı! Ağırlıktan hareket edemeyen kadının imdadına yakınları koştu - Son Dakika

Aşiret düğününde geline 7 kilo altın takıldı! Ağırlıktan hareket edemeyen kadının imdadına yakınları koştu

Son Güncelleme: 15.10.2023 12:48

Şanlıurfa'da İzol Aşireti'nin önde gelen isimlerinden iş insanı Bilal İzol'un oğlu Muhammed İzol ile finans uzmanı Elif Eyidoğan'ın düğününde, geline 7 kilo altın takıldı. Altınların ağırlığı nedeniyle hareket edemeyen gelinin imdadına yakınları koştu.

Şanlıurfa'da İzol Aşireti'nin önde gelen isimlerinden iş insanı Bilal İzol'un oğlu Muhammed İzol ile finans uzmanı Elif Eyidoğan'ın düğününde, geline 7 kilo altın takıldı. Ayrıca çift için para koyulan sandıktan da 5 milyon TL çıktı.

Aşiret düğününde geline 7 kilo altın takıldı! Çift için para koyulan sandıktan tam 5 milyon TL çıktı

DÜĞÜNE AŞİRET REİSLERİ VE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

İzol Aşireti'nin önde gelen isimlerinden iş insanı Bilal İzol'un avukat oğlu Muhammed İzol ile finans uzmanı Elif Eyidoğan, yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen çiftin düğününe, bölgedeki aşiret reisleri ile yüzlerce kişi katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün kıydığı nikah töreninde, türkücü Latif Doğan ile sıra gecesi ekibi sahne aldı. Düğünde dans eden çiftin ve halay çekenlerin üzerine davetliler, 1 dolarlık banknotlar ile TL saçtı.

Aşiret düğününde geline 7 kilo altın takıldı! Çift için para koyulan sandıktan tam 5 milyon TL çıktı

PARALARI GÖREVLİLER TOPLADI

Deste deste dolarların ve TL'nin havada uçuştuğu düğünde, orkestranın görevlendirdiği 5 kişi ise yere atılan paraları toplayarak çantalara koydu. Yöresel yemek ikramı yapılan gecede, geline 7 kilo ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık, kolye gibi takılar takıldı.

Aşiret düğününde geline 7 kilo altın takıldı! Çift için para koyulan sandıktan tam 5 milyon TL çıktı

GELİN ALTINLARIN AĞIRLIĞI NEDENİYLE HAREKET EDEMEDİ

Altınların ağırlığı nedeniyle hareket edemeyen geline yakınları yardımcı olurken, altın takmayan davetliler ise salondaki sandığa para koyarak isimlerini yazdıkları zarfları attı. Gece sonunda açılan sandıktan çifte yaklaşık 5 milyon TL nakit para takıldığı hesaplandı.

Aşiret düğününde geline 7 kilo altın takıldı! Çift için para koyulan sandıktan tam 5 milyon TL çıktı
Aşiret düğününde geline 7 kilo altın takıldı! Çift için para koyulan sandıktan tam 5 milyon TL çıktı
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşiret düğününde geline 7 kilo altın takıldı! Ağırlıktan hareket edemeyen kadının imdadına yakınları koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşiret düğününde geline 7 kilo altın takıldı! Ağırlıktan hareket edemeyen kadının imdadına yakınları koştu - Son Dakika
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