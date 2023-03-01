Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 12 yaralı, 30 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 12 yaralı, 30 gözaltı

01.03.2023 17:36
Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 12 yaralı, 30 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, Hubeyti ile Ubadi aşiretlerinin üyeleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 12 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, Hubeyti ile Ubadi aşiretlerinin üyeleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 12 kişi yaralandı. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgayla ilgili 30 kişi de gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Akçakale'ye bağlı Ekinyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hubeyti ile Ubadi aşireti mensupları arasında, gençlerin omuz atma tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kısa sürede diğer aşiret mensuplarının da katılmasıyla büyüyen kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı. Yaklaşık 200 kişinin karıştığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga nedeniyle bölgeye zırhlı araçlı jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, birbirlerine saldıran tarafları biber gazı ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı. Olayda yaralanan 12 kişi, hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri de 30 kişiyi gözaltına aldı. Aşiret mensuplarının ise bulundukları bölgede sopalarla toplanarak nöbet tutmaya çalıştıkları görüldü. Aşiret mensupları arasındaki kavga nedeniyle Akçakale'ye gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen tanker sürücüsünün ise otomobille önünü kesen sopalı kişilerce kaçırılması, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 12 yaralı, 30 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da aşiret kavgası: 12 yaralı, 30 gözaltı - Son Dakika
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