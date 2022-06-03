Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı

03.06.2022 17:46

Şanlıurfa'da Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin mensupları arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu. Kavgaya polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. 2'si polis çok sayıda kişinin yaralandığı kavgaya ekipler, biber gazı ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.

Öğleden sonra Akçakale ilçe merkezinde meydana gelen olayda, Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin mensupları arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede diğer aşiret mensuplarının da katılmasıyla büyüyen tartışma; taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'da 2 aşiret arasında arazi kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var

KAVGAYA 200 KİŞİ KARIŞTI

Yaklaşık 200 kişinin karıştığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesinin ardından jandarma ekipleri de takviye olarak bölgeye yönlendirildi.

Şanlıurfa'da 2 aşiret arasında arazi kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Güvenlik güçleri, birbirlerine saldıran tarafları biber gazı ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı. Olayda 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri de kavgaya karışanları bölgeden uzaklaştırmaya yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da 2 aşiret arasında arazi kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da 2 aşiret arasında arazi kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı var
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Kaynak: DHA

Akçakale, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
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