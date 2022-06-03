Şanlıurfa'da aşiretlerin kavgası; 3'ü polis 14 yaralı (2)

OLAYLAR KONTROL ALTINA ALINDI: 3'Ü POLİS 14 YARALI; 9 GÖZALTI
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, gerginliğin yaşanmasına neden olan Hubeyti ile Saramda aşiretlerinin üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga 4 saat sonra kontrol altına alındı. Ortalığın savaş alanına döndüğü, 200 kişinin birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdığı kavgada 3 polis memuru ile 11 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Güvenlik güçlerinin güçlükle kontrol altına aldığı olaylara karıştığı saptanan 9 kişi ise gözaltına alındı. İlçede polisin her iki aşiret üyelerinin de yaşadığı mahallelerde aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.
Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,
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