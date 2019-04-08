Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Aşırı Yağışlar Sele Neden Oldu

Şanlıurfa'da Aşırı Yağışlar Sele Neden Oldu

1 saat önce

Şanlıurfa'da aşırı yağışlar sele neden oldu -Sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da Aşırı Yağışlar Sele Neden Oldu, System.String[]
Şanlıurfa'da aşırı yağışlar sele neden oldu
-Sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi... Tarım arazileri göle döndü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde aşırı sağanak yağmur sele neden olurken, ilçede tarım arazileri ve fıstık ağaçları da zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bağlı kırsal Akmağa Mahallesinde yaşandı. Bölgede sağanak yağmur, beraberinde sel sularını getirdi. Tarım arazileri ve fıstık ağaçları sular altında kalarak zarar gördü. Vatandaşların mağdur olmaması için bölgede çalışma başlatan ekipler, vatandaşları yeni su baskınlarına karşı uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:57 Kaynak: İHA

Bozova, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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