Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

07.03.2022 13:53
Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesi arasında yaşandı. Beyazkule mevkisinde yaşanan kazada askeri araç devrilirken içerisinde bulunan 4 asker yaralandı. Ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Viranşehir, Şanlıurfa, Tragger, Asker, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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