Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesi arasında yaşandı. Beyazkule mevkisinde yaşanan kazada askeri araç devrilirken içerisinde bulunan 4 asker yaralandı. Ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika