Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına ait askeri araç, Karaköprü ilçesi Küçük Alanlı Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada araçta bulunan 4 asker yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.