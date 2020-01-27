Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı
6 saat önce
Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:09 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına ait askeri araç, Karaköprü ilçesi Küçük Alanlı Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada araçta bulunan 4 asker yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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