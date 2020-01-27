Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

7 saat önce

Şanlıurfa'da, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 asker yaralandı.

Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 asker yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep yolunun Küçük Alanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kent merkezi yönünde gittiği, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait askeri araç, kontrolden çıkıp, devrildi. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 asker, sağlık görevlilerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:40 Kaynak: DHA
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