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Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 1 şehit, 14 asker yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu bir asker şehit oldu, 14 asker yaralandı.

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 1 şehit, 14 asker yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu bir asker şehit oldu, 14 asker yaralandı.


Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde A.B'nin kullandığı 63 KS 840 plakalı askeri midibüs aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı tırla çarpıştı.


Kazada yaralanan midibüsteki 15 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Askerlerin kırsaldaki bir mahallede kavga ihbarı aldıkları ve olaya müdahale etmeye gittikleri öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:04 Kaynak: AA
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