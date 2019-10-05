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Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı- Kazada 1 asker şehit oldu, 14 asker...

50 dakika önce

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 asker şehit oldu, 14 asker yaralandı.

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı- Kazada 1 asker şehit oldu, 14 asker..., System.String[]

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 asker şehit oldu, 14 asker yaralandı.

Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde A.B'nin kullandığı 63 KS 840 plakalı askeri midibüs aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan midibüsteki 15 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Askerlerin kırsaldaki bir mahallede kavga ihbarı aldıkları ve olaya müdahale etmeye gittikleri öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Valilik açıklaması

Şanlıurfa Valiliğince kazayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezinden Birecik ilçemize göreve giden Şanlıurfa Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan sivil plakalı askeri araca, Birecik ilçesi Ağırtaş Mahallesi istikametine dönüş yaptığı esnada, arkadan gelen tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında JÖH personeli Jandarma Uzman Çavuşumuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kaza sırasında araçta bulunan yaralı 14 askerimizin durumu iyi olup, Birecik Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Ayrıca kazaya karışan ve hafif yaralı olan tır sürücüsü ise gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra gözaltına alınmış olup, olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:06 Kaynak: AA
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