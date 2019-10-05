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Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 15 yaralı

57 dakika önce

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu 15 asker yaralandı.

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 15 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu 15 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 63 KS 840 plakalı askeri midibüs, aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada midibüsteki 15 asker yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:04 Kaynak: AA
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