Şanlıurfa'da aşure ikramı

Şanlıurfa'da vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yüzyıllardır sürdürülen Muharrem ayında aşure ikramı geleneği, vatandaşlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve benzeri kuruluşlar tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in himayelerinde, Eyyüp Peygamber Camisi cemaatinin katkılarıyla dağıtılan aşure, kısa süre önce valilik koordinesinde hizmete alınan Said İyilik Aşevi'nde hazırlandı.

Bir günlüğüne cami cemaati ve İnsani Yardım Platformu'na tahsis edilen aşevinde kazanlarda hazırlanan aşure, Eyyüp Peygamber Makamı ziyaretine gelen vatandaşlara ikram edildi.

Büyük ilgi gören aşure dağıtımı, kısa sürede sona erirken, ikramı organize eden cami cemaati, yer tahsisi konusunda desteklerinden dolayı Vali Abdullah Erin'e teşekkür etti.