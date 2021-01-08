Şanlıurfa'da ata yadigarı el sanatları kurslarla yaşatılıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutan bakırcılık, ahşap oymacılığı, tesbihçilik gibi el sanatları, merkez Haliliye Belediyesince açılan kurslar sayesinde yaşatılmaya çalışılıyor.

Şanlıurfa'da, teknolojik gelişmelerle beraber yok olmaya yüz tutan ve yeni nesil gençler tarafından benimsenmeyen el sanatlarından bakırcılık, ahşap oymacılığı ve tesbihçilik mesleklerinin yok olmaması ve gelecek nesillere aktarılması için merkez Haliliye Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.

Belediyeye ait tarihi konakta Geleneksel El Sanatları Merkezi'ni hizmete sunan Haliliye Belediyesi, burada oluşturduğu atölyelerde bakırcılık, tesbihçilik, ahşap oymacılığı ve çulhacılık kurslarını açarak, hem yeni ustaların yetiştirilmesini hem de kente özgü ürünlerin üretiminin gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AA muhabirine, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını söyledi.

Merkezdeki 4 atölyede ustalara destek verilerek ham madde sağladıklarını aktaran Canpolat, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'nın yöresel ürünlerinin üretilmesi ve öğrenci yetiştirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Şu anda pandemiden dolayı öğrencilerimiz kurslara gelemiyor ama ustalarımız üretime devam ediyor. İnşallah pandemi sonrası kursiyerlerimiz kurslara devam edebilecek. Amacımız hem bu faaliyetlerin sürmesi, hem ürünlerin ortaya çıkması, hem gençlerimizin yeni meslekler öğrenmesi hem de buraya gelenlerin zaman geçirerek rehabilite olmalarına yardımcı olmaktır."

"Göbeklitepe ve Balıklıgöl temaları işleniyor"

Merkezde geçmişten günümüze kadar gelen el sanatlarının ve kültürün gelecek nesillere ulaşması için çaba harcadıklarını ifade eden Canpolat, eserlerde kente özgü Göbeklitepe ve Balıklıgöl gibi farklı temaların da işlendiği belirtti.

Canpolat, "Bu meslekler bize atalarımızdan miras olarak kalan mesleklerdir. Bu atölyelerde yeni ile eski birleştirilerek farklı ürünler de ortaya çıkarılıyor. Ürünlerimizi merkezdeki bir bölümde sergileyerek vatandaşların beğenisine sunuyoruz. Duruma göre vatandaşların talebi olursa ona göre ürünler de üretebiliyoruz." diye konuştu.