Şanlıurfa'da Atık Malzemeler Sanata Dönüşüyor

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde, atık malzemeler, lise öğrencilerinin elinde sanat eserine dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Siverek Anadolu Lisesinde "Çöpü çöpe atmayalım, çöpü sanat yapalım" sloganıyla proje başlatıldı.
Görsel sanatlar öğretmeni eşliğinde atık malzeme toplayan öğrenciler, tutkalla tuval üzerine yerleştirdikleri malzemeleri boyayarak tablo haline getirdi.
Okuldaki boş bir sınıfın atölye olarak kullanıldığı proje kapsamında çalışmalarını sürdüren öğrenciler, 30 Nisan'da atık malzemelerle yaptıkları tablolarla sergi açmayı planlıyor.
Öğrencileri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, "2023 Eğitim Vizyonu kapsamında öğretmen ve öğrencilerimizin beceri atölyesinde hayata geçirdiği projeyle güzel işler ortaya konulmuş. Projede emeği geçen okul yönetimini kutluyorum." diye konuştu.
Projedeki amacın öğrencilere çevre bilinci aşılamak olduğunu belirten görsel sanatlar öğretmeni Mevlüt Ecer, "Çöpe atılacak malzemeleri tekrar doğaya kazandırmak adına böyle bir çalışma yürütmeye karar verdik. Eserleri yaparken ilk koşulumuz tamamen atık olmasıydı ki doğadaki çöp yığınının önüne geçebilmek istedik. Resim atölyesinde kullanılan tuvalden faydalandık, atık malzemeleri tuvale tutkalla yerleştirip siyah boyayla astar atıyoruz. En son yaldız boya atarak tamamlıyoruz." dedi.
11. sınıf öğrencisi Evin Oğulcan, gazoz kapaklarından üzüm salkımı yaptıklarını dile getirerek, "Herkese söylüyorum, çöpü çöpe atmayalım, çöpü sanat yapalım ve doğadaki atık malzemeleri sanata dönüştürelim." ifadesini kullandı.
Bir süre atık malzeme topladıklarını belirten 12. sınıf öğrencisi Esra Nur
Fıratoğlu ise "Atıl durumda olan tuvalleri de değerlendirdik. Atık malzemeleri tutkal ve silikon yardımıyla tuvallere yerleştirdik. Önce siyah sprey boya ile sonra sarı boyayla boyadık. Böyle güzel eserler ortaya çıktı." diye konuştu.
Okuldaki atölyenin açılışına katılan AB
Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar
, yapılan eserler hakkında bilgi aldı.