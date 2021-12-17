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ŞANLIURFA'DA ATIK SULARDAN GÜNLÜK 25 TON GÜBRE ÜRETİLİYOR - Son Dakika

ŞANLIURFA'DA ATIK SULARDAN GÜNLÜK 25 TON GÜBRE ÜRETİLİYOR

17.12.2021 12:43

ŞANLIURFA'da atık su arıtma tesislerinde elde edilen çamurdan günlük 25 ton organik gübre üretimi yapılıyor.

ŞANLIURFA'da atık su arıtma tesislerinde elde edilen çamurdan günlük 25 ton organik gübre üretimi yapılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bünyesindeki, atık su arıtma tesislerinde çamurunun kurutulmasıyla elde edilen biokütle organik gübreye dönüştürülüyor. İşlem sırasında ortaya çıkan metan gazından da elektrik enerjisi elde edilerek tesiste kullanılıyor. Atık su arıtma tesislerinde günlük olarak 165 bin metreküp atık sudan 25 ton organik gübre üretimi sağlandığı kaydedildi. Tesiste elde edilen organik gübre ise belediyenin park ve bahçelerinde kullanılıyor.

ŞANLIURFA'DA ATIK SULARDAN GÜNLÜK 25 TON GÜBRE ÜRETİLİYOR
ŞANLIURFA'DA ATIK SULARDAN GÜNLÜK 25 TON GÜBRE ÜRETİLİYOR
ŞANLIURFA'DA ATIK SULARDAN GÜNLÜK 25 TON GÜBRE ÜRETİLİYOR
ŞANLIURFA'DA ATIK SULARDAN GÜNLÜK 25 TON GÜBRE ÜRETİLİYOR

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA ATIK SULARDAN GÜNLÜK 25 TON GÜBRE ÜRETİLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA ATIK SULARDAN GÜNLÜK 25 TON GÜBRE ÜRETİLİYOR - Son Dakika
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