Şanlıurfa'da atıl durumdaki hastane Kovid-19 için hazır hale getirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da atıl durumdaki hastane binası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kullanılabilir hale getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, salgından etkilenen vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerinin aksamaması amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğünce kiralanarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasına dönüştürülen hastanede temizlik çalışmaları tamamlandı.

Bilgi yönetim sistemine dahil edilen hastanedeki tıbbi cihaz ve ekipmanlar da kalibre edildi.

Ek binanın diğer hastanelerdeki yoğun bakımlarında yatak sıkıntısı oluşması halinde kullanılacak.

Bu arada, Vali Abdullah Erin, hastane binasında incelemelerde bulunarak, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'tan gerçekleştirilen düzenlemeler hakkında bilgi aldı.