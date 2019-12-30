Şanlıurfa'da atıl otomobil lastikleri kedilere yuva oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da atıl otomobil lastikleri kedilere yuva oldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da atıl otomobil lastikleri kedilere yuva oldu

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde atıl durumdaki otomobil lastikleri, sokaklara yerleştirilmek üzere "kedi evine" dönüştürüldü.

Şanlıurfa'da atıl otomobil lastikleri kedilere yuva oldu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde atıl durumdaki otomobil lastikleri, sokaklara yerleştirilmek üzere "kedi evine" dönüştürüldü.

Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, kullanılmayan otomobil lastiklerinin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Boyanan lastikler, hayvanların soğuktan korunmaları için ilçenin belirli noktalarına yerleştirildi.

Ağırlıklı olarak ilçedeki parklara konulan "kedi evlerinin" belediye personelince düzenli olarak temizlendiği ve kedilere mama bırakıldığı belirtildi.

Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hilmi Bilgiseven, yaptığı açıklamada, soğuk kış günlerinde kedileri sıcak bir yuvaya kavuşturmak amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Bilgiseven, sokak hayvanları için duyarlılıkla hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sokaklarda yaşayan can dostlarımızın üşümemesi ve yiyecek bulabilmeleri adına bir proje geliştirmeyi düşündük. Dışarıda kullanılmayan ve atıl durumda bulunan lastikleri hem geri dönüşüme kazandırmak adına hem de can dostlarımız olan kediler için yeni bir yuva bulmaları adına kedi evleri yaptık. Ek bir masraf olmadığı gibi işlemler personelimiz tarafından yapıldı. Şu anda 15 adet yaptık ama ilerleyen günlerde sayıyı arttırmayı düşünüyoruz. Şehrimizin tüm noktalarına bırakmayı hedefliyoruz."

Siverek Belediyesi, Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçelievler'de yol çöktü, otomobil açılan çukura düştü
Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları' Yolda mahsur kaldılar, halay çekerek kurtarılmayı beklediler Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu

Son Dakika Haberleri
22:12 Somali'deki terör saldırısında ölen iki Türk'ün cenazeleri memleketlerine getirildi - Son Dakika
22:11 11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandı - Son Dakika
22:11 SMA hastalığından ikinci kez bebeklerini kaybetmek istemiyorlar - Son Dakika
22:10 HDP önündeki eylemde 119'uncu gün (3) - Son Dakika
22:09 Isparta Emniyet Müdürü Akay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:15:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da atıl otomobil lastikleri kedilere yuva oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]