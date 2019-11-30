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Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Avrupalı 5 Deaş'lı tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da Avrupalı 5 Deaş'lı tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da 5'i Avrupalı olmak üzere 6 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.

Şanlıurfa'da Avrupalı 5 Deaş'lı tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da 5'i Avrupalı olmak üzere 6 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken 1 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.


DEAŞ silahlı terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 2 Belçikalı, 1 Fransız, 3 Suriyeli olmak üzere toplamda 6 yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Suriye uyruklu şahıs İl Göç İdaresine teslim edilirken diğer yabancı uyruklu 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:56 Kaynak: İHA
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