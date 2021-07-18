Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde, 16 Temmuz'da, boşanma aşamasındaki İsa Alkan ile eşinin kardeşi Ö.A. arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonrası yaralanan İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Olaya karışan diğer şüpheli Ö.A'yı arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde, avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan 'ın ölümüyle ilgili olaya karıştığı belirlenerek gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şanlıurfa 'da avukat ve kardeşinin silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da avukat ve kardeşinin öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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