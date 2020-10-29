Şanlıurfa'da ayağı asansör ile duvar arasında sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde Elanur Keçecioğlu (9), binalarındaki asansöre binmeye çalışırken ayağı asansör ile duvar arasına sıkıştı.
Çocuğun ağladığını fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Keçecioğlu, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ayağı asansörle duvar arasına sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika