Şanlıurfa'da ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Şanlıurfa'da ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gece saatlerinde bir evin kapısının açık olduğunu fark eden hırsızın ayakkabı çalma anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gece saatlerinde bir evin kapısının açık olduğunu fark eden hırsızın ayakkabı çalma anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinile bilgiye göre hırsızlık, geçen 7 Ocak Salı günü Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde sokakta arkadaşlarıyla yürüyen genç adam bir evin kapısının girişinde ayakkabı olduğu fark etti. Gecenin karanlığından ve kimsenin olmamasından faydalanarak saniyeler içinde eve girip ayakkabı çalan hırsız, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Hırsızlık anları ise mahalledeki güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:41 Kaynak: İHA
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