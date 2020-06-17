Şanlıurfa'da ayçiçeğinde yüksek rekolte beklentisi - Son Dakika

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 55 bin dönümde ayçiçeği üretimi yapılarak yağ sanayisine katkı sağlanıyor.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Antep fıstığından ayçiçeğine, fiğden yulafa kadar çok sayıda bitki yetiştiriliyor.

Yaklaşık 636 bin dekar alanda tarım yapılan, teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletme, ülke ekonomisine ve çiftçilere ciddi katkı sağlıyor.

Önceden kuru tarım yapılan ve bu nedenle verim düşüklüğü yaşanan "dev işletmede", bir süre önce ciddi yatırımlar sayesinde basınçlı modern sulama sistemine geçildi. Bereketli toprakların suyla buluşmasının ardından topraktan yılda iki ürün alınmaya başlandı.

Bu kapsamda Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için münavebe sistemiyle (ekim nöbeti) tarlalara ayçiçeği ekiliyor. Bu yıl yaklaşık 55 bin dekarda ekimi yapılan ayçiçeğinden 13 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

"Bu sene dekar başına 300 kilogram ürün bekliyoruz"

İşletmenin Bitkisel Üretim Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, AA muhabirine, son yıllarda özellikle münavebe amaçlı ayçiçeği ekimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ayçiçeği ekerek toprakların iyileştirilmesi ve yabancı otların gelişiminin azaltılmasını amaçladıklarını aktaran Altıparmak, şöyle konuştu:

"Ayçiçeğinin toprağa katkısının yanında yağ sanayisine de katkıda bulunuyoruz. Bu yıl yaklaşık 12-13 bin ton ürün bekliyoruz. Bu tahminlerimiz gerçekleşirse geçen yıla oranla yüzde 50 gibi bir ürün artışı olacak. Bu yıl hava şartları istediğimiz gibi gidince erken ekim yapabildik ve bundan dolayı ürünlerimizin gelişimi bu sene çok iyi. Geçen yıl dekar başına 160 kilogram ürün almıştık ama bu sene dekar başına 300 kilograma kadar bir verim bekliyoruz. Ürünlerimizi Şanlıurfa Ticaret Borsası aracılığıyla açık artırma ile satıyoruz. Ürünlerimize firmaların yoğun bir ilgisi var. Ayçiçeğinin ekimini gerçekleştirerek bölgede yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Böylelikle hem ülke ekonomisine hem de yağ ithalatının azalmasına katkıda bulunuyoruz."

Altıparmak, ayçiçeğinin döllenme için uygun bir dönemde olduğunu ve bunu sağlamak için bölgedeki arıcıların kovanlarını bu alana koymasını sağladıklarını sözlerine ekledi.