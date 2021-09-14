Şanlıurfa'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Halil Çiftçi yönetimindeki 14 AAV 172 plakalı otomobil, Şehit Piyade Er Cuma Uçar Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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