Şanlıurfa'da baba oğula düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilde babanın öldüğü, oğlunun yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından saldırının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında, bölgedeki güvenlik kameraları tarandı.
Saldırganların kullandığı aracı tespit eden ekipler, şüpheliler F.T. ve E.K'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da 12 Ekim'de bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda baba B.Z. hayatını kaybetmiş, oğlu İ.Z. yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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