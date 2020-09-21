Şanlıurfa'da babalarından şiddet gören çocuklara belediye destek oldu - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte babalarından şiddet gördüğü iddia edilen çocuklara yardımda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eşinden şiddet gören anne N.Ç. ile 4 çocuğuna Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla belediye bünyesindeki Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı destek oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Fatma Şeker ve beraberindeki psikolog ve sosyal hizmetler çalışanları, anne N.Ç ve 4 çocuğunu kaldıkları evde ziyaret etti.

Anne ve çocuklarıyla ilgilenen belediye ekipleri, psikolojik destek sağladı.

Belediye tarafından aileye giyim yardımında da bulunuldu.

Olay

Merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde yaşayan N.Ç. uyuşturucu kullandığını ileri sürdüğü eşi R.Ç'den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açmış, en küçük çocuğunu yanına alarak babasının evine gitmişti.

N.Ç. daha sonra ise babalarının yanında kalan 9, 7, ve 5 yaşlarındaki çocuklarına şiddet uygulandığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan baba R.Ç. tutuklanmıştı.