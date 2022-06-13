Şanlıurfa'da babalarının silahla vurduğu kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da babalarının silahla vurduğu kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

13.06.2022 23:29
Şanlıurfa'da babalarının silahla vurduğu kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

Şanlıurfa'da babaları tarafından silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Şanlıurfa'da babaları tarafından silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evlerinde R.B. ile oğulları F.B. (26) ve G.B. (25) arasında çıkan tartışma, silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, iki kardeş babalarının ateş etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan iki kardeş ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

F.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli R.B'nin olay yeri yakınındaki annesinin evine saklandığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu R.B. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da babalarının silahla vurduğu kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da babalarının silahla vurduğu kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika
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