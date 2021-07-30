Baba oğlunu bıçakladı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan tartışmada babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesi Ceylanpınar Caddesi'nde meydana geldi. Baba M.E. ve oğlu A.E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E., oğlu A.E.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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