Şanlıurfa'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

23.02.2022 19:42
Şanlıurfa'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mehmet Korkmaz, plakası öğrenilemeyen traktörle ilçenin Kantarma Mahallesi civarında tarladan dönerken kucağındaki kızı Narin Korkmaz (5) dengesini kaybederek yere düştü.

Traktörün arka tekerleğinin üzerinden geçtiği çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan baba, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Mehmet Korkmaz, Narin Korkmaz, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü - Son Dakika


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