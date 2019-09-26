Şanlıurfa'da bağ evlerinde ve yazlıklarda gıda maddesi bırakılmaması uyarısı

Şanlıurfa Valiliğinden, terör örgütü mensuplarının gıda ve yaşam malzemesi teminini engellemek amacıyla bağ evleri ve yazlıklarda erzak bırakılmaması uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bağ bozumu ve yayla sezonunun yakında sona ereceği hatırlatıldı.

Terör örgütü mensuplarının gıda maddesi ve yaşam malzemeleri teminini engellemek amacıyla yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık, bağ evi, yayla evi gibi kullanılan yapılarda erzak ve yaşam malzemelerinin bırakılmaması uyarısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık, bağ evi, yayla evi, hayvancılık veya tarımsal faaliyetler sebebiyle kurulan yapılarda yaşayan vatandaşlarımız, yerleşim yerlerine, şehir merkezlerine dönme hazırlığı yapmaktadır. Bu gibi yapılarda yaşayan vatandaşlarımızın, hem hırsızlık olaylarına karşı hem de ülkemizin huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi teminini engellemek amacıyla, terk edilen ev ve yapılarda değerli eşya, gıda maddesi ve yaşam malzemeleri bırakmamaları önem arz etmektedir.

Valiliğimizce alınan tedbirler, genel bir emirle kaymakamlıklarımıza, güvenlik birimlerimize ve muhtarlıklarımıza iletilmiştir. Her zaman devletinin yanında olan vatandaşlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine, güvenlik birimlerimize yardımcı olacaklarına inancımız tamdır."