Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da bağ evlerinde ve yazlıklarda gıda maddesi bırakılmaması uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da bağ evlerinde ve yazlıklarda gıda maddesi bırakılmaması uyarısı

2 gün önce

Şanlıurfa Valiliğinden, terör örgütü mensuplarının gıda ve yaşam malzemesi teminini engellemek amacıyla bağ evleri ve yazlıklarda erzak bırakılmaması uyarısı yapıldı.

Şanlıurfa'da bağ evlerinde ve yazlıklarda gıda maddesi bırakılmaması uyarısı, System.String[]

Şanlıurfa Valiliğinden, terör örgütü mensuplarının gıda ve yaşam malzemesi teminini engellemek amacıyla bağ evleri ve yazlıklarda erzak bırakılmaması uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bağ bozumu ve yayla sezonunun yakında sona ereceği hatırlatıldı.

Terör örgütü mensuplarının gıda maddesi ve yaşam malzemeleri teminini engellemek amacıyla yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık, bağ evi, yayla evi gibi kullanılan yapılarda erzak ve yaşam malzemelerinin bırakılmaması uyarısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık, bağ evi, yayla evi, hayvancılık veya tarımsal faaliyetler sebebiyle kurulan yapılarda yaşayan vatandaşlarımız, yerleşim yerlerine, şehir merkezlerine dönme hazırlığı yapmaktadır. Bu gibi yapılarda yaşayan vatandaşlarımızın, hem hırsızlık olaylarına karşı hem de ülkemizin huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi teminini engellemek amacıyla, terk edilen ev ve yapılarda değerli eşya, gıda maddesi ve yaşam malzemeleri bırakmamaları önem arz etmektedir.

Valiliğimizce alınan tedbirler, genel bir emirle kaymakamlıklarımıza, güvenlik birimlerimize ve muhtarlıklarımıza iletilmiştir. Her zaman devletinin yanında olan vatandaşlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine, güvenlik birimlerimize yardımcı olacaklarına inancımız tamdır."

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balık fiyatları, beyaz eti solladı
Vatandaş, deprem sonrası kentsel dönüşüm için soluğu belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde aldı Bursa annesi tarafından minibüste bırakılan engelli çocuk fenalaştı 26 çocuk, ailelerin desteği ile ikna edilerek PKK'dan kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 14:37:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da bağ evlerinde ve yazlıklarda gıda maddesi bırakılmaması uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]