Şanlıurfa'da bahar havası esti, korona virüs unutuldu - Son Dakika

- Şanlıurfa'da bahar havası esti korona virüs unutuldu

Şanlıurfa'da korona virüs kuralları hiçe sayılıyor

Cadde ve sokaklarda iğne atsan yere düşmez

Sosyal mesafe kuralı sıfıra indi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bahardan kalma günler yaşanırken, korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşların cadde ve sokakları doldurması dikkat çekiyor.

Şanlıurfa'da bahar havasından kalma günler yaşanırken korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere riayet etmeyen çoğu vatandaş cadde ve sokaklarda sosyal mesafeye aldırış etmeden dolup taşırdı. Kentin en işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Sarayönü Caddesi'nde insanların korona virüs öncesindeki dönemi aratmayan kalabalığı dikkat çekiyor. Uyarılara rağmen yinede sokağa çıkan vatandaşların, 'sosyal izalasyon'a uymaması uyarıları dikkate alan vatandaşların endişesine neden oluyor.

Korona virüs tedbirlerine riayet eden vatandaşlar, cadde ve sokaklarda çoğu kişinin kurallara uyum sağlamadıkları belirterek, yetkili birimlerin Covid-19 salgınına karşı ek tedbirlerin alınmasını istedi.