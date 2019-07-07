Şanlıurfa'da bahçe sularken akıma kapılan kadın öldü
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Şanlıurfa'da evinin bahçesini sularken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:01 Kaynak: AA
'da evinin bahçesini sularken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Nofa Coşkunlar (59), Ceylanpınar
ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesindeki sebzeleri sulamak isterken açıkta bulunan elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Coşkunlar, 112 Acil Servis
ekibince kaldırıldığı Harran Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Coşkunlar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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