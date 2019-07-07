Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da bahçe sularken akıma kapılan kadın öldü
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da bahçe sularken akıma kapılan kadın öldü

48 dakika önce

Şanlıurfa'da evinin bahçesini sularken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da bahçe sularken akıma kapılan kadın öldü, System.String[]
Şanlıurfa'da evinin bahçesini sularken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Nofa Coşkunlar (59), Ceylanpınar ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesindeki sebzeleri sulamak isterken açıkta bulunan elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Coşkunlar, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Coşkunlar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:01 Kaynak: AA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'dan acı haber! Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu Kahraman zabıta sıcaktan bayılıp denize düşen kadını kurtardı Şanlıurfa'da denetlemede rahatsızlanan ikinci asker de şehit oldu Cinsel ilişkiye girerken balkondan düşüp öldü! Polisler kadını yarı çıplak buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 17:50:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da bahçe sularken akıma kapılan kadın öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]