Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Bahis Operasyonuna: 6 Gözaltı

Şanlıurfa'da Bahis Operasyonuna: 6 Gözaltı

6 dakika önce

ŞANLIURFA'da polisin yasa dışı bahis oynatılan 5 adrese düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Bahis Operasyonuna: 6 Gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA'da polisin yasa dışı bahis oynatılan 5 adrese düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı bahis oynatılan 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken iş yerlerinde yapılan aramada ise 5 adet dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayarlara ait harddiskler, 1 adet yazıcı, bahis kuponları ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontörlünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:28 Kaynak: DHA

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