Şanlıurfa'da, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı (2) - Son Dakika

Şanlıurfa'da, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı (2)
BAKAN SOYLU ŞANLIURFA'DAN AYRILDIŞanlıurfa İl Güvenlik Toplantısı'na katılmak için kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte yaklaşık 4 saat süren toplantıya başkanlık ettikten sonra Vilayetler Evi'ne geçti.
BAKAN SOYLU ŞANLIURFA'DAN AYRILDI
Şanlıurfa İl Güvenlik Toplantısı'na katılmak için kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte yaklaşık 4 saat süren toplantıya başkanlık ettikten sonra Vilayetler Evi'ne geçti. Bakan Soylu, toplantıya katılan görevlilerle birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından GAP Havalimanı'na geçen Soylu, özel uçakla kentten ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 18:17 Kaynak: DHA
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